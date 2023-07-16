بذكرى وفاة أبو السينما.. حسين رياض احتكر دور "الأب الحنون" بالزمن الجميل

يوافق الغد ذكرى رحيل الفنان حسين رياض، أحد رموز الزمن الجميل، ولد حسين رياض في السيدة زينب يوم 13 يناير 1897 من أب مصري وأم سورية، ورحل عن عالمنا في 17 يوليو عام 1965 بعد صراع طويل مع المرض.

بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، فعمل في أول مسرحية في حياته وهي "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي.

حسين رياض هو واحد من أبرز الفنانين المصريين الذين امتد نشاطهم الفني لأكثر من أربعة عقود، شارك في أكثر من 300 فيلم و200 مسرحية و100 عمل إذاعي وتلفزيوني.

اشتهر حسين رياض بدور الأب الحنون والمحب والمضحي في السينما المصرية، وكان يلقب بـ"أبو السينما"، فقد توفي في 17 يوليو 1965 على خشبة المسرح أثناء تقديم مسرحية "العشرة الطيبة" مع الفنانة فاتن حمامة.

كما أشتهر الفنان الراحل حسين رياض، بالكثير من الجمل الخالدة في الأذهان حتى وقتنا هذا، والتي منها "أنت اللي هتغني يا منعم" "انتي فين يا جهاد"، التي قالها بفيلم واسلاماه.

أشهر الأفلام التي شارك فيها حسين رياض:

بابا أمين:

فيلم كوميدي عرض عام 1950، يجسد فيه حسين رياض دور أب لسبع بنات يحاول تزويجهن والتخلص من مشاكلهن.

السبع بنات:

فيلم درامي عرض عام 1953، يقوم فيه حسين رياض بدور أب متسلط يحكم بقبضة من حديد على بناته السبع ويمنعهن من الزواج.

الأرض الطيبة:

فيلم تاريخي عرض عام 1954، يلعب فيه حسين رياض دور الخديو إسماعيل الذي يحاول تحديث مصر وإقامة قناة السويس.

الزوج المتشرد:

فيلم كوميدي عرض عام 1958، يتنكر فيه حسين رياض بزي امرأة للهروب من زوجته الشريرة والانضمام إلى فرقة موسيقية.

النائب العام:

فيلم جريمة عرض عام 1946، يؤدي فيه حسين رياض دور قاضٍ يتولى التحقيق في قضية قتل زوجته التي خانته.