براتب 6000 جنيه.. "العمل" تعلن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر فرص عمل جديدة للشباب من 25 حتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية، وبراتب يتراوح من 4500 إلى 6000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكارونيكس، فني كهرباء، فني ميكانيكا، سكرتيرة، ومحاسبة.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في بلوك 20037 الامتداد الغربي، المنطقة الصناعية الأولى، القليوبية، أو الاتصال على 0222622574، أو 0244810555، والتواصل مع المدير المسئول أحمد ساعي.