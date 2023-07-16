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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى عياش يحيى حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالى.. الجمعة

رامي عياش
رامي عياش

يستعد النجم اللبناني رامي عياش لاحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية وأعمال زمن الفن الجميل ومنها: “الشباك، خلينى معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولى عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح” وغيرها.

وطرح رامى عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على يوتيوب، والذى يتغنى بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية التى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش. 

كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت لى" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الأغانى، الأغنية كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان مع المخرجة إنجي جمال. الفيديو كليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، لكن كلا منهما يحمل الحب للآخر بداخله. 

 

النجم اللبناني رامي عياش رامي عياش لساحل الشمالي الساحل الشمالى حفلا غنائيا

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