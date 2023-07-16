كاتبة صينية: بكين تعمل على منع وقوع العالم في الخمول الاقتصادي

قالت الكاتبة الصحفية الصينية لي جينغ جينغ، إن الصين وألمانيا يتوجب عليهم العمل سويا، لأن هناك كثير من المصالح المشتركة، وهناك تعاون اقتصادي وفني كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه في عالم ينطوي على الصراعات، تحاول الصين جاهدة ألا يقع العالم في خمول اقتصادي، لذا هذه الاستراتيجية التي تقوم بها ألمانيا تقوم على عدم الفهم والارتباك.

وأردفت: "الألمان يريدون الحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية مع الصين، وفي نفس الوقت يريدون الابتعاد عن الصين، يريدون أن يكون هناك تعاملات اقتصادية واستثمارات، لكن يريدون الخروج عن نفوذ وسيطرة الصين، وهذا نوع من الاستقطاب".

ولفتت إلى أن الصين وألمانيا متنافسان، ويكملان بعضهما البعض، لكن ألمانيا تقوم بعمل استراتيجية جديدة، على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي من قبل، وهذا الأمر لا ينطوي على منافسة اقتصادية فقط، وإنما على تنافس أيديولوجي.

وتابعت: "الصين تتبنى أسلوب مختلف في الريادة، وهو أمر مثير للقلق، والألمان يريدون أخذ التنافس الاقتصادي ويضفون عليه تنافس سياسي، السياسيين يريدون الأمور تأخذ منحنى سياسي، ويريدون تقليل الاعتمادية على الصين".