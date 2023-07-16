شاطئ النيزك.. جنة سرية تحتضنها مصر

“شاطئ النيزك” أحد الشواطئ المصرية التى اتخذت شهرة عالمية بين المواقع الدولية الكبرى، والذى يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم.

ووصفت المواقع العالمية “شاطئ النيزك” بأنه جنة سرية تحتضنها مصر، فإنه يحظى بشهرة واسعة من السائحين من محبى نمط سياحة الغوص.

وبحسب هيئة تنشيط السياحة، فإن اسم النيزك، قد أطلقه على الشاطئ سكان المنطقة الذين يعتقدون أنها تشكل بواسطة نيزك، ضرب الساحل الذى يقع فى جنوب مرسى علم، وعلى بعد 20 دقيقة من بورت غالب.

على الرغم من أن الجيولوجيين قد استأصلوا بالفعل إمكانية تشكل البحيرة بضربة نيزكية، إلا أن اسمها وروعتها لا تزال تجتذب الناس من أركان العالم الأربعة، يستمتعون بالسباحة والغوص، وخاصة في فصل الشتاء حيث تكون المياه دافئة لخوض سباحة طبيعي في حالة المد والجزر حيث تنبع مياهها من التيارات البحرية مما يجعلها بقعة غطس آمنة بشكل رائع.

ويشبه شاطئ النيزك حوض السباحة الذي يبلغ قطره عدة أمتار، على شكل عين مليء بالمياه الزرقاء الفيروزية من البحر الأحمر.