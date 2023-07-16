ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شاطئ النيزك.. جنة سرية تحتضنها مصر

شاطئ النيزك
شاطئ النيزك

“شاطئ النيزك” أحد الشواطئ المصرية التى اتخذت شهرة عالمية بين المواقع الدولية الكبرى، والذى يقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة مرسى علم.

ووصفت المواقع العالمية “شاطئ النيزك” بأنه جنة سرية تحتضنها مصر، فإنه يحظى بشهرة واسعة من السائحين من محبى نمط سياحة الغوص.

وبحسب هيئة تنشيط السياحة، فإن اسم النيزك، قد أطلقه على الشاطئ سكان المنطقة الذين يعتقدون أنها تشكل بواسطة نيزك، ضرب الساحل الذى يقع فى  جنوب مرسى علم، وعلى بعد 20 دقيقة من بورت غالب.

على الرغم من أن الجيولوجيين قد استأصلوا بالفعل إمكانية تشكل البحيرة بضربة نيزكية، إلا أن اسمها وروعتها لا تزال تجتذب الناس من أركان العالم الأربعة، يستمتعون بالسباحة والغوص، وخاصة في فصل الشتاء حيث تكون المياه دافئة لخوض سباحة طبيعي في حالة المد والجزر حيث تنبع مياهها من التيارات البحرية مما يجعلها بقعة غطس آمنة بشكل رائع.

ويشبه شاطئ النيزك حوض السباحة الذي يبلغ قطره عدة أمتار، على شكل عين مليء بالمياه الزرقاء الفيروزية من البحر الأحمر.

الشواطئ المصرية شاطئ النيزك مرسى علم النيزك سياحة الغوص

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز