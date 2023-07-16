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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذي سيواجه الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وتوج باللقب قبل 5 مباريات متبقية له على نهاية المسابقة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد سالم - أحمد شيمي - عمر فايد - أحمد علاء.

خط الوسط: محمد مجلي - فاروق نور الدين كابور - جوزيف أوشايا - جون أوكلي.

خط الهجوم: عمر سافيولا - أحمد عاطف "قطة".

شوقى غريب الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى مباراة الأهلى والمقاولون العرب

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