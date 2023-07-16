برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة نيروبي هدفها تحقيق التنمية الشاملة داخل أفريقيا

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية لنيباد 2024 – 2034.

وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الخطة سوف تحقق مكاسب كبيرة لدول القارة السمراء فى مقدمتها هو البنية التحتية وتمويلها بالقارة، نظرًا؛ لأنها عامل هام لتحقيق التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادى والتجارى علاوة على توفير فرص عمل والربط بين دول القارة.

وأكد، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أعطت أكبر اهتمام لملف التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي الافريقى لخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى توفير كافة سبل دعم التنمية الشاملة سواء المالية أو التكنولوجية لتحقيق الاستثمار القاري بين الدول الإفريقية.

ووجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير الى الرئيس السيسي لحرصه على نقل جهود مصر في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية لكافة دول إفريقيا والعمل المستمر لتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدًا على أن مصر حققت نجاحات كبيرة لصالح القضايا والملفات الافريقية ووضعها فى بؤرة الاهتمام العالمى خاصة فيما بمجالات الصحة وإسقاط الديون والتنمية الشاملة والتصدي لتغير المناخ داخل مختلف الدول الافريقية وأكبر دليل على ذلك مطالبة الرئيس السيسي من الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.