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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

10 ميداليات حصيلة مشاركة البعثة المصرية ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توج لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة "بارا بادمنتون" بـ 10 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري.

وحقق لاعبو الفراعنة 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية وحيدة.

وترأس البعثة المصرية المشاركة بالبطولة القارية شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وحققت شيماء سامي ذهبية فردي السيدات تصنيف طبي "WH2"، كما أضافت اللاعبة نفسها ذهبية زوجي السيدات تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

كما حصل زميلها محمد شعبان على ذهبية فردي الرجال تصنيف طبي "Su5"، وهو ما كرره زميله محمد حسن بعدما حصل على ذهبية فردي الرجال تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

فيما حقق الزوجي المكون من عاطف عبد الكريم وشيماء سامي ذهبية الزوجي المختلط تصنيف طبي "Wh1/Wh2"، كما حصل محمد حسن وزميله عاطف عبد الكريم على ذهبية زوجي الرجال في منافسات تصنيف طبي "Wh1/Wh2".

وحصد عاطف عبد الكريم على فضية الفردي في تصنيف "Wh1/Wh2"، وحصل محمد شعبان وزميله وليد العيسوي على فضية زوجي الرجال في منافسات تصنيف طبي "Su5"، كما حقق محمد شعبان فضية زوجي المختلط في تصنيف طبي "Su5"، وأخيرا كانت برونزية فردي الرجال من نصيب جون خالد في تصنيف "Sl4".

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب المصري كما أجرى اتصالا تليفونيا بشهاب يحيى رئيس البعثة لتهنئة لاعبي الفراعنة بتلك الميداليات التي منحت مصر صدارة الترتيب العام للبطولة القارية للعام الثاني على الترتيب.

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الاحتياجات الخاصة الاتحاد العربي البعثة المصرية العاصمة الأوغندية المنتخب الوطني للريشة الطائرة بطولة افريقيا

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