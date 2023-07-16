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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأب والزوجة و3 أبناء.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بينهم، زوج وزوجة وأبناؤهما الثلاثة، فيما أصيب الابن الرابع، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيقات، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.
ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق الضبعة اتجاه الصحراوي، عند الكيلو 65، مما نتج عنه وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة آخر ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من الزوج "ياسر.ج.ع"، 49 سنة، وزوجته "هدى.ع.ا"، 48 سنة، وأبنائهما "محمد"، 18 سنة،" فاطمة" 16 سنة، "ندى"، 14 سنة، وجميعهم مقيمون محافظة بني سويف.

كما أسفر الحادث عن إصابة الابن الرابع "جلال.ي.ج"، 11 سنة، بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ونقل  إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق وجار التحقيق في الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة اصابة استخراج تصاريح ادي النطرون

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