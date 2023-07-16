السيسى يدعو لتكثيف الجهود لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، ضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة.

وأشار إلى ضرورة وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، بشكل يراعي احتياجات الدولة النامية بدرجة أكبر.

ودعا الرئيس للإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، مثمنًا الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، لدعم قدرة هذه الشركات على الاندماج في التجارة العابرة للحدود، وكذا الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة تنشيط إفريقيا لبناء قدرات الشباب الإفريقي، في مجالات إنشاء وإدارة الشركات وريادة الأعمال.