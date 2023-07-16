متوفر| توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى يرتفع البحث عنها مع انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام خلال الأيام القادمة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

ويعرض لكم موقع «الدستور»، في التقرير التالي، توقعات الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الكليات 2023 أدبي، وفقًا للمعتمد في تنسيق 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق كلية سياسة واقتصاد 2023 أدبي

الكلية الحد الأدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0

ألسن كفر الشيخ 351.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348.0

سياسة واقتصاد السويس 345.0

سياسة واقتصاد بني سويف 340.0



تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

ألسن عين شمس 338.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0

ألسن الفيوم 337.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0

ألسن بني سويف 333.0

ألسن المنيا 332.0

ألسن سوهاج 331.0

إعلام القاهرة 330.0

ألسن أسوان 330.0

ألسن الأقصر 329.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.0

إعلام المنوفية 327.0

آثار دمياط 326.0

آثار عين شمس 324.0

آثار القاهرة 323.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى



تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 323.0

حقوق سوهاج 323.0

إعلام بني سويف 321.0

آثار ولغات مطروح 320.0

آثار الفيوم 319.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.0

آثار أسوان 318.0

آثار الأقصر 317.0

آثار سوهاج 316.0

إعلام جنوب الوادي 316.0

آثار جنوب الوادي 315.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0

تربية الإسكندرية 312.0

تربية الزقازيق 312.0

تربية بور سعيد 311.0

تربية عين شمس 310.0

تربية المنصورة 308.0

تربية طنطا 307.0

آداب العريش 303.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 303.0



تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

تنسيق الكليات 2023 أدبي.. توقعات الحد الأدنى للقبول بمختلف المحافظات

ويتتضمن أيضًا تنسيق الكليات 2023 أدبي:

تربية بنها 303.0

تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0

آداب القاهرة 300.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.0

تربية دمنهور 298.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 298.0

تربية مطروح 296.0

حقوق دمياط 296.0

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 296.0

تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296.0

تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.0

تربية حلوان 293.0

تربية المنيا 292.0

تجارة المنصورة 292.0

تجارة دمياط 292.0

آداب عين شمس 291.0

تجارة القاهرة 291.0

تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290.0

آداب الإسكندرية 290.0

تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290.0

تربية مدينة السادات 290.0

تجارة الإسكندرية 289.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 288.0

تجارة الزقازيق 288.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287.0



تجارة جنوب الوادي 287.0

تربية الفيوم 287.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286.0

آداب حلوان 286.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 285.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285.0

تجارة عين شمس 285.0

تربية كفر الشيخ 285.0

حقوق كفرالشيخ 285.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284.0

تجارة وإدارة أعمال حلوان 284.0

آداب المنصورة 284.0

تربية بنات عين شمس 283.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283.0

آداب بور سعيد 282.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.0

تربية السويس 282.0

تربية (طفولة) طنطا 282.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282.0

تربية جنوب الوادي 282.0

آداب بنها 281.0



توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

آداب انتساب موجه القاهرة 280.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 280.0

تربية سوهاج 280.0

تجارة بور سعيد 279.0

تربية أسيوط 279.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 279.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278.0

تربية رياضية بنات بنها 278.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277.0

تجارة بنها 277.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276.0

آداب وعلوم إنسانية السويس 276.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى



دار العلوم القاهرة 275.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275.0

آداب انتساب موجه عين شمس 275.0

تجارة كفر الشيخ 275.0

تربية نوعية الزقازيق 275.0

آداب الزقازيق 274.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 274.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 274.0

تربية بني سويف 274.0

آداب طنطا 274.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274.0

تنسيق الكليات 2023 أدبي حقوق

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

حقوق جنوب الوادي 273.0

تربية (طفولة) عين شمس 273.0

تربية دمياط 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273.0

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273.0

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 272.0

آداب بنات عين شمس 272.0

ما كليات المرحلة الثالثة أدبى؟

تربية نوعية القاهرة 272.0

آداب انتساب موجه حلوان 272.0

آداب الوادي الجديد 272.0

تجارة دمنهور 271.0

تجارة طنطا 271.0

حقوق المنيا 271.0

آداب دمياط 271.0

تجارة أسوان 271.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى



تجارة انتساب موجه الزقازيق 271.0

تجارة انتساب موجه دمياط 271.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 270.0

آداب انتساب موجه المنصورة 270.0

تجارة السويس 270.0

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270.0

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