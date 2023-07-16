ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متوفر| توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى يرتفع البحث عنها مع انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام خلال الأيام القادمة.

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

ويعرض لكم موقع «الدستور»، في التقرير التالي، توقعات الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الكليات 2023 أدبي، وفقًا للمعتمد في تنسيق 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2023

 

تنسيق كلية سياسة واقتصاد 2023 أدبي
الكلية الحد الأدنى

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0
ألسن كفر الشيخ 351.0
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348.0
سياسة واقتصاد السويس 345.0
سياسة واقتصاد بني سويف 340.0


تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

ألسن عين شمس 338.0
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0
ألسن الفيوم 337.0
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0
ألسن بني سويف 333.0
ألسن المنيا 332.0
ألسن سوهاج 331.0
إعلام القاهرة 330.0
ألسن أسوان 330.0
ألسن الأقصر 329.0
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.0
إعلام المنوفية 327.0
آثار دمياط 326.0
آثار عين شمس 324.0
آثار القاهرة 323.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى


تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 323.0
حقوق سوهاج 323.0
إعلام بني سويف 321.0
آثار ولغات مطروح 320.0
آثار الفيوم 319.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319.0
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.0
آثار أسوان 318.0
آثار الأقصر 317.0
آثار سوهاج 316.0
إعلام جنوب الوادي 316.0
آثار جنوب الوادي 315.0
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0
تربية الإسكندرية 312.0
تربية الزقازيق 312.0
تربية بور سعيد 311.0
تربية عين شمس 310.0
تربية المنصورة 308.0
تربية طنطا 307.0
آداب العريش 303.0
فنون جميلة (فنون) حلوان 303.0
 

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

تنسيق الكليات 2023 أدبي.. توقعات الحد الأدنى للقبول بمختلف المحافظات
ويتتضمن أيضًا تنسيق الكليات 2023 أدبي:

تربية بنها 303.0
تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302.0
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0
آداب القاهرة 300.0
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.0
تربية دمنهور 298.0
تربية المنوفية بشبين الكوم 298.0
تربية مطروح 296.0
حقوق دمياط 296.0
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 296.0
تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296.0
تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295.0
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.0
تربية حلوان 293.0
تربية المنيا 292.0
تجارة المنصورة 292.0
تجارة دمياط 292.0
آداب عين شمس 291.0
تجارة القاهرة 291.0
تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290.0
آداب الإسكندرية 290.0
تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290.0
تربية مدينة السادات 290.0
تجارة الإسكندرية 289.0
فنون جميلة (فنون) المنيا 288.0
تجارة الزقازيق 288.0
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287.0
 

تنسيق 2023| أماكن اختبارات كليات الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي الجديد 2023 (تفاصيل)

تجارة جنوب الوادي 287.0
تربية الفيوم 287.0
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286.0
آداب حلوان 286.0
سياحة وفنادق الإسكندرية 285.0
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285.0
تجارة عين شمس 285.0
تربية كفر الشيخ 285.0
حقوق كفرالشيخ 285.0
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284.0
تجارة وإدارة أعمال حلوان 284.0
آداب المنصورة 284.0
تربية بنات عين شمس 283.0
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283.0
آداب بور سعيد 282.0
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.0
تربية السويس 282.0
تربية (طفولة) طنطا 282.0
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282.0
تربية جنوب الوادي 282.0
آداب بنها 281.0
 

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280.0
آداب انتساب موجه القاهرة 280.0
تربية (طفولة) الإسكندرية 280.0
تربية سوهاج 280.0
تجارة بور سعيد 279.0
تربية أسيوط 279.0
تجارة انتساب موجه القاهرة 279.0
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278.0
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278.0
تربية رياضية بنات بنها 278.0
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278.0
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277.0
تجارة بنها 277.0
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277.0
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276.0
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276.0
آداب وعلوم إنسانية السويس 276.0
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى


دار العلوم القاهرة 275.0
تربية طفولة مبكرة دمنهور 275.0
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275.0
آداب انتساب موجه عين شمس 275.0
تجارة كفر الشيخ 275.0
تربية نوعية الزقازيق 275.0
آداب الزقازيق 274.0
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274.0
تجارة انتساب موجه عين شمس 274.0
تجارة انتساب موجه المنصورة 274.0
تربية بني سويف 274.0
آداب طنطا 274.0
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274.0
تنسيق الكليات 2023 أدبي حقوق

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

حقوق جنوب الوادي 273.0
تربية (طفولة) عين شمس 273.0
تربية دمياط 273.0
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273.0
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.0
تربية طفولة مبكرة الفيوم 273.0
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272.0
تربية طفولة مبكرة مطروح 272.0
آداب بنات عين شمس 272.0

ما كليات المرحلة الثالثة أدبى؟

تربية نوعية القاهرة 272.0
آداب انتساب موجه حلوان 272.0
آداب الوادي الجديد 272.0
تجارة دمنهور 271.0
تجارة طنطا 271.0
حقوق المنيا 271.0
آداب دمياط 271.0
تجارة أسوان 271.0

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى


تجارة انتساب موجه الزقازيق 271.0
تجارة انتساب موجه دمياط 271.0
تجارة المنوفية بشبين الكوم 270.0
آداب المنوفية بشبين الكوم 270.0
آداب انتساب موجه المنصورة 270.0
تجارة السويس 270.0
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270.0
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270.0
تربية طفولة مبكرة بني سويف 270.0

اقرأ أيضا:

قائمة توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 للجامعات الحكومية والأهلية

تنسيق توقعات الكليات محمد حمدى زكى مغربية ادبي توقعات تنسيق الكليات توقعات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2023 2024

مواد متعلقة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

متوفر| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

رابط مفتوح.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024

متوفر| نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقاهرة أو الإسكندرية

الأكثر قراءة

صدمة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية بسبب الصفقات

"صديق عمري نصب عليا".. كواليس النصب على الفنان صبري عبد المنعم

"مبروك يا عريس".. نهلة: "فوجئت بصور جوزي في شهر العسل على انستجرام"

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. والكليات المطلوبة

إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟