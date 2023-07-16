فيضانات كوريا الجنوبية المدمرة تجبر الآلاف على الإخلاء

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الفيضانات القاتلة في كوريا الجنوبية، مشيرة الى أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وأجبرت الآلاف على الإخلاء، لافتة الى أن كوريا كوريا الجنوبية تتعرض للفيضانات بانتظام خلال فترة الرياح الموسمية الصيفية ، لكن البلاد عادة ما تكون على استعداد جيد وعادة ما يكون عدد القتلى منخفضًا نسبيًا، حيث يقول العلماء إن تغير المناخ جعل الظواهر الجوية في جميع أنحاء العالم أكثر تطرفًا وتكرارًا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن فيضانات كوريا الجنوبية خلفت عشرات القتلى وعمال الإنقاذ يتدافعون للعثور على ضحايا الأنفاق، وانتشلت الجثث من ممر سفلي حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وأجبرت الآلاف على الإخلاء.

واضافت يكافح رجال الإنقاذ في كوريا الجنوبية للوصول إلى الأشخاص المحاصرين في نفق غمرته المياه ، بينما لقي 37 شخصًا على الأقل حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وبلغت كوريا الجنوبية ذروة موسم الرياح الموسمية الصيفية ، وكانت هناك أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الماضية ، مما تسبب في فيضان سد كبير.

وأفادت وزارة الداخلية أن 37 شخصا لقوا مصرعهم في الأمطار الغزيرة ، معظمهم دفنوا بسبب الانهيارات الأرضية أو بعد السقوط في خزان غمرته المياه، وأن المئات من عمال الإنقاذ يكافحون يستمرون في البحث منذ صباح اليوم الأحد في الوصول إلى أكثر من 10 سيارات وعدد غير معروف من الأشخاص المحاصرين في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا (1410 قدما) في تشونغجو بمقاطعة تشونغتشونغ الشمالية.

وكان عمال الطوارئ يحاولون تجفيف النفق حيث أعاقت المياه العميقة جهود البحث.

غُمرت المياه النفق صباح امس السبت بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات بسرعة كبيرة لم تتمكن المركبات الموجودة بداخلها من الفرار ، بحسب وكالة أنباء يونهاب. تم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق يوم السبت ، وتم حتى الآن انتشال تسع جثث من الموقع.

وأفادت وكالة يونهاب أن الشرطة تلقت بلاغات عن أشخاص مفقودين لـ 11 شخصًا يُعتقد أنهم في النفق ، لكن لم يتم تقديم حصيلة رسمية نهائية بعد ، حيث لم يتضح عدد الأشخاص الموجودين في كل سيارة.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية ، يون سوك يول ، الذي يقوم برحلة خارجية ، عقد اجتماعا طارئا مع مساعديه بشأن رد الحكومة. في وقت سابق ، أمر رئيس الوزراء ، هان دوك سو ، بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر.

وكثير من الضحايا - 19 قتيلا وثمانية في عداد المفقودين - من مقاطعة كيونج سانج الشمالية حيث اجتاحت الانهيارات الأرضية منازل وأشخاص بداخلها.

وقالت وزارة الداخلية إن بعض الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم جرفتهم المياه عندما فاض نهر في المقاطعة ، ولم يتمكن أكثر من 1500 شخص من العودة بعد إجلائهم من منازلهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية المزيد من الأمطار الغزيرة حتى يوم الأربعاء وحثت الجمهور على الامتناع عن الخروج من المنزل.

وتعرضت كوريا الجنوبية لأمطار وفيضانات قياسية العام الماضي خلفت أكثر من 11 قتيلا، وكان من بينهم ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم محاصرين في شقة في قبو سيئول من النوع الذي أصبح معروفًا دوليًا بسبب الفيلم الكوري الحائز على جائزة الأوسكار Parasite.

وقالت الحكومة في ذلك الوقت إن فيضانات عام 2022 كانت أكبر هطول للأمطار منذ بدء تسجيلات الطقس في سيئول قبل 115 عامًا ، وألقت باللوم على تغير المناخ في الطقس القاسي.