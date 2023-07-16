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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب": كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي تؤكد دعم مصر لدول إفريقيا

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، تؤكد دعم مصر لدول القارة الإفريقية للاتجاه إلى التحول الصناعي، علاوة على العمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصادية الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنبياد.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم التنموي لدول إفريقيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لإزالة العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وأكد الناب علاء عابد، أن القيادة السياسية تعمل على النهوض بالعلاقات المصرية الإفريقية ودفعها للأمام بشكل كبير على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى دور مصر الفعّال في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية من خلال إسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون سيعمل على تسهيل التجارة الحرة بين الدول الإفريقية بما يسهم في تعزيز دور القطاع الصناعي.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن الرئيس السيسي دائمًا حريص على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة في مثل هذه الفعاليات لدعم التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والناعة والزراعية والسياحية وغيرها.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى مناقشة كل القضايا الإفريقية في مثل هذه الفعاليات بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الإفريقية.

وأشاد النائب علاء عابد، بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكاتف جهود كل الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب وتؤثر على قدراتهم في الاستمرار في المسار التنموي للدول الإفريقية.

العلاقات المصرية القيمة المضافة تطوير البنية التحتية لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة النقل والمواصلات ب لنائب علاء عابد

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