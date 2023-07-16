"العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر" ندوة بالمتحف المصري.. الثلاثاء المقبل

ينظم المتحف المصري، ندوة بعنوان "العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر في ضوء النقوش اليمنية القديمة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

ندوة العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر

ويقدم المحاضرة الدكتور عميدة شعلان أستاذ الآثار والكتابات العربية القديمة قسم الآثار والسياحة جامعة صنعاء، وتقام الفاعلية بقاعة 39 بمقر المتحف في التحرير،

ويعد المتحف المصري من أقدم المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة في العالم، التي تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.