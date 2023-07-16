ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر" ندوة بالمتحف المصري.. الثلاثاء المقبل

المتحف المصري
المتحف المصري

ينظم المتحف المصري، ندوة بعنوان "العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر في ضوء النقوش اليمنية القديمة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

ندوة العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر

ويقدم المحاضرة الدكتور عميدة شعلان أستاذ الآثار والكتابات العربية القديمة قسم الآثار والسياحة جامعة صنعاء، وتقام الفاعلية بقاعة 39 بمقر المتحف في التحرير،

ويعد المتحف المصري من أقدم المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة في العالم، التي تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

 

الآثار المصرية القديمة الخديوي عباس حلمي الثاني الشرق الأوسط المتحف المصري ندوة

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز