ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادًا لمهرجان العلمين الجديدة.. من هو عارض الأزياء مايكل سينكو؟

مايكل سينكو
مايكل سينكو

يشارك عارض الأزياء مايكل سينكو في مهرجان العلمين الجديدة، من خلال عرض أفضل صيحات الموضة والتصميمات المميزة أمام مجموعة كبيرة من ألمع النجوم.

وتتواصل اليوم، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، وتزامناً مع انطلاق مهرجان العلمين نرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن عارض الأزياء مايكل سينكو الذي سيشارك في مهرجان العلمين الجديدة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

من هو عارض الأزياء مايكل سينكو؟

يعرف أن عارض الأزياء مايكل سينكو من أصل فلبيني الذي بدأ مسيرته في العمل وتصميم أحدث صيحات الموضة بداية من دبي عام 2003.

وأطلقت شهرة عارض الأزياء مايكل سينكو بداية دخوله عالم الموضة من دولة دبي، حيث انتقل مايكل سينكو إلى دبي في عام 1997، انتقل إلى باريس في عام 2002 ثم إلى لندن حيث درس في كلية سانت مارتينز المركزية للفنون والتصميم في العام التالي، ثم عاد إلى دبي وأنشأ اسمه في مجال الموضة بسبب تصاميمه الفريدة التي أبهرت نجوم هوليوود.

وقام عارض الأزياء مايكل سينكو بتصميم عدة تصميمات لمجموعة من نجوم هوليوود ومن ضمنهم: "النجمة العالمية ريانا، والمطربة ليدي غاغا - بريتني سبيرز - كريستينا أغيليرا - كيري أندروود - ناعومي كامبل - إيلي غولدنغ" وغيرهم من النجوم.

ومن أبرز المهرجانات التي قدم فيها تصميماته المميزة عندما ارتدت النجمة الهندية أيشواريا راي فستانا أزرقا من مجموعة 2017 خلال مهرجان كان وآخر أسود في 2018.

ومن ضمن نجوم العرب ارتدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في العديد من إطلالاتها من تصاميمه ومن أبرزها إطلالتها في مهرجان موازين سنة 2017. 

والجدير بالذكر، يضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

عارض الأزياء مايكل سينكو الأزياء مايكل سينكو مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

محافظة الجيزة توضح حقيقة إزالة كوبرى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز