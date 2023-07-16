استعدادًا لمهرجان العلمين الجديدة.. من هو عارض الأزياء مايكل سينكو؟

يشارك عارض الأزياء مايكل سينكو في مهرجان العلمين الجديدة، من خلال عرض أفضل صيحات الموضة والتصميمات المميزة أمام مجموعة كبيرة من ألمع النجوم.

وتتواصل اليوم، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، وتزامناً مع انطلاق مهرجان العلمين نرصد لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن عارض الأزياء مايكل سينكو الذي سيشارك في مهرجان العلمين الجديدة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

من هو عارض الأزياء مايكل سينكو؟

يعرف أن عارض الأزياء مايكل سينكو من أصل فلبيني الذي بدأ مسيرته في العمل وتصميم أحدث صيحات الموضة بداية من دبي عام 2003.

وأطلقت شهرة عارض الأزياء مايكل سينكو بداية دخوله عالم الموضة من دولة دبي، حيث انتقل مايكل سينكو إلى دبي في عام 1997، انتقل إلى باريس في عام 2002 ثم إلى لندن حيث درس في كلية سانت مارتينز المركزية للفنون والتصميم في العام التالي، ثم عاد إلى دبي وأنشأ اسمه في مجال الموضة بسبب تصاميمه الفريدة التي أبهرت نجوم هوليوود.

وقام عارض الأزياء مايكل سينكو بتصميم عدة تصميمات لمجموعة من نجوم هوليوود ومن ضمنهم: "النجمة العالمية ريانا، والمطربة ليدي غاغا - بريتني سبيرز - كريستينا أغيليرا - كيري أندروود - ناعومي كامبل - إيلي غولدنغ" وغيرهم من النجوم.

ومن أبرز المهرجانات التي قدم فيها تصميماته المميزة عندما ارتدت النجمة الهندية أيشواريا راي فستانا أزرقا من مجموعة 2017 خلال مهرجان كان وآخر أسود في 2018.

ومن ضمن نجوم العرب ارتدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في العديد من إطلالاتها من تصاميمه ومن أبرزها إطلالتها في مهرجان موازين سنة 2017.

والجدير بالذكر، يضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، وحفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.