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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء اليابان يصل السعودية.. ووزير الطاقة يؤكد أهمية العلاقات بين البلدين

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان في السعودية

وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم ضمن زيارة رسمية إلى السعودية.


وكان في استقبال كيشيدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح  والسفير السعودي لدى اليابان نايف الفهادي، وآخرين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".


من جهته أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة واليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن وتتميز بالرسوخ والموثوقية والحرص على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد.


ورحّب وزير الطاقة " بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا؛ للمملكة، موضحًا أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة.


كما أكد أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة؛ وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.


وأشار إلى أن مشتريات المملكة من اليابان؛ في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال؛ خلال السنوات الخمس الماضية؛ ويتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد من الخدمات المتنوعة التي شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها.

اليابان السعودية فوميو كيشيدا عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز المملكة

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