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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج يختتم برنامجه التدريبي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجه التدريبي عن "مشروعات البحوث التنافسية"، والذي استهدف ٢٢ عضوًا بهيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالمشروعات التنافسية وجهات التمويل، وأيضًا معايير اختيار المشاريع البحثية، والبنود المختلفة المتكون منها المشروع البحثي، بالإضافة إلى كيفية تقديمه وصياغته بالطريقة الصحيحة في صورة منافسة، مؤكدًا أن الهدف من البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعارف والمهارات الخاصة بإعداد مقترحات مشروعات البحوث التنافسية التي تقدم إلى الجهات المانحة لتمويل تنفيذها.

وأضاف الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تناول أيضًا تعريف المتدربين بكيفية عرض مشكلة البحث وإعداد مقترح متكامل للمشروع البحثي، وأهم جهات التمويل ومتطلبات التقدم إليها، إلى جانب أنه احتوى على العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية المختلفة، والتي شملت المحاضرات والمناقشات والعروض وورش العمل وغيرها، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم البرنامج الدكتور إسلام الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم والمدير السابق لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

أعضاء هيئة التدريس الاساتذة البرنامج التدريبي البيطرية المجانية البرنامج الرئاسي التدريس التمويل

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