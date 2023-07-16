رئيس جامعة الفيوم يشهد فعاليات الملتقى التوظيفى الثانى بكلية الهندسة

شهد ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الملتقى التوظيفي الثاني بكلية الهندسة بحضور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشريف صبري العطار عميد كلية الهندسة ورئيس الملتقى، وإسلام الهلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وممثلي شركات ومؤسسات سوق العمل وعدد من طلاب وخريجي الكلية، وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الملتقى يأتي فى إطار رؤية الجامعة لمبادرات التشغيل والتدريب لطلابها وخريجيها، وتوافقًا مع خطة الجامعة في سعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية وفق متطلبات سوق العمل، كما أن الملتقيات التوظيفية تعد أحد جسور التعاون لربط مخرجات العملية التعليمية وما تشهده من تطوير وتأهيل دائم بمؤسسات سوق العمل.

وشدد "حتاتة" على حرص الجامعة على استحداث كل متطلبات التأهيل للخريجين، حيث تم إنشاء مركز التدريب المهني لتأهيل وتدريب طلاب الجامعة على اكتساب المهارات العملية لخلق بيئة اتصال بين الطالب وسوق العمل خلال فترة الدراسة، معلنًا عن أن الجامعة بصدد الإعداد لتنظيم منتدى جامعة الفيوم للاستثمار والعمل الحر على مستوى كليات الجامعة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية والشركات والمؤسسات الكبرى والذي يعد أكبر حدث للخريجين على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

- الملتقى يسهم فى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب

وأشار عرفة صبري حسن إلى أن الملتقى يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مضيفًا أن كلية الهندسة تعمل منذ تأسيسها على الارتقاء بمستوى التعليم والتأهيل، وأن خريج كلية الهندسة يشهد له دائمًا بالتميز والكفاءة والمهارة، متمنيًا أن تكون مخرجات الملتقى عامل مساهم في تلقي الخريج كل أوجه الدعم من المؤسسات المشاركة بالملتقى.

من جانبه، أكد شريف العطار أن إدارة الجامعة تحرص على تواصل الخريج مع سوق العمل لإكمال مثلث التواصل المشترك بين الجامعة والخريج وسوق العمل لخلق رابط حقيقي يعمل على إبراز مهارات الخريجين وعرض أفكارهم ومشروعاتهم الدالة على تميز خريجي كلية الهندسة، وهو ما تهتم به إدارة الكلية لتطوير وتأهيل وإعداد طالب الكلية وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد إسلام الهلالي أن الملتقى التوظيفي يهدف إلى دعم التقارب بين الدراسة الأكاديمية والمؤسسات النشطة بسوق العمل، ويشارك هذا العام 15 مؤسسة من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، والتي نسعد بتواجدها مع الطلاب وتعاونها في مجال العمل والتدريب.

وأكدت علا عبدالرحيم، مدير مركز متابعة الخريجين، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف على مستوى الجامعة لإتاحة فرص العمل والتدريب الميداني لإكساب الخريجين الخبرات اللازمة، ويشارك في ملتقي هذا العام عدد كبير من الشركات العاملة في مجالات الهندسة المختلفة، حيث تعرض الشركات فرص التوظيف والتدريب لطلاب وخريجي كلية الهندسة.

وقام رئيس الجامعة والحضور بإهداء دروع التكريم للمؤسسات المشاركة ومشروعات التميز للخريجين، كما قام بافتتاح معرض المؤسسات المشاركة بالملتقى لعرض أعمال الشركات المختلفة، وقام الخريجون بعرض ابتكاراتهم ومشروعات الأقسام العلمية بالكلية.

IMG-20230716-WA0046

IMG-20230716-WA0043

IMG-20230716-WA0031

IMG-20230716-WA0036