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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس القومى للمرأة يشهد إطلاق النسخة 2 من برنامج عاملة شغل لتمكين الفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة


شهد المجلس القومي للمرأة، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"، الذي أقُيم تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال المجلس القومى للمرأة ، فى بيان له ، إن برنامج "عاملة شغل" يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة كمجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، ومجال ًالتكنولوجيا الذي تم إضافته هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضمن الإطلاق عقد جلسة حوارية مع بعض النماذج من الفتيات التى فازت فى النسخة الأولى من البرنامج، وتناولن شرح التحديات التي تغلبوا عليها ورحلة نجاحهن.

التعليم العالي والبحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية البحث العلمي الاقتصادية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي المجلس القومي للمرأة المجلس القومى المجتمع المدنى

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