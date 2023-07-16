"مش هتغير عشان حد".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل لهذا السبب (فيديو)

تصدر النجم تامر حسني، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك بعدما كشف عن أغنيته الجديدة بعنوان «مش هتغير عشان حد».

وكان تامر، شارك جمهوره بمقطع فيديو من الأغينة، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "جزء من أغنيتي الجديدة.. مش هتغير عشان حد، أول مرة أغني جزء منها في حفل صديقي الفنان اللبناني الكبير چو اشقر".

وأضاف: "حسيت الناس حافظاها أو حفظوها بسرعة جدًا مش عارف ازاي، بس دي علامات حلوة للأغنية، واعتقد كمان كلام الأغنية هيبقى مبدأ حياة عند ناس كتير الفتره الجايه، ناس ممكن يبقوا ضعاف دلوقتي بس هيبقوا أقويا".

أحدث أعمال تامر حسني الغنائية

طرح تامر حسني، مؤخرا أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان «تاج» من ألبومه الغنائي الجديد «هرمون السعادة»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد، الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع النابلسي، وماستر علي فتح الله.

أبطال فيلم "تاج"

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد، وحمدى الميرغنى، ومدحت تيخة، وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده، وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح، وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.