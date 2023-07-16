ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يكشف موقفه من رحيل يان سومر إلى إنتر ميلان

يان سومر
يان سومر

علّق أوليه هونيس، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على مصير النجم السويسري يان سومر، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد يان سومر، تدعيم مركز الحراسة في الموسم الجديد 2023-2024.

ويعاني فريق إنتر ميلان حاليًا من عدم تواجد حارس مرمى مميز، خاصة بعد رحيل الحارس سمير هندانوفيتش، بجانب اقتراب أندريه أونانا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.           

بايرن ميونخ يكشف موقفه من رحيل يان سومر إلى إنتر ميلان

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلًا عن شبكة "سبورت 1"، تصريحات أوليه هونيس، قائلًا: "يان سومر لاعبًا في بايرن ميونخ، ولكن لديه أيضًا شرط في عقده يُتيح له الرحيل في حال أراد ذلك".

وأوضح: "الأمور بيننا واضحة للغاية، إذا أراد الرحيل سيبلغنا برغبته وسنتعامل معه وفقًا للعقود".

وأضاف: "سنجري العديد من المحادثات معه لمعرفة موقفه، وقلنا له ذلك".

واختتم هونيس تصريحاته، مؤكدًا: "إنه لاعب رائع، وسنحاول الحفاظ عليه واستمراره داخل الفريق في الموسم المقبل".

ماذا قدم يان سومر مع بايرن ميونخ؟

وكان يان سومر قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك معهم في 36 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وانضم يان سومر إلى صفوف بايرن ميونخ، لتعويض غياب الألماني مانويل نوير، بعد تعرّضه لإصابة بكسر في الساق أثناء رحلة تزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس السويسري، صاحب الـ34 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

بايرن ميونخ يان سومر سومر انتر ميلان أوليه هونيس الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

"العربي لسيدات الأعمال": مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيروبي يحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»