علّق أوليه هونيس، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على مصير النجم السويسري يان سومر، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في التعاقد يان سومر، تدعيم مركز الحراسة في الموسم الجديد 2023-2024.

ويعاني فريق إنتر ميلان حاليًا من عدم تواجد حارس مرمى مميز، خاصة بعد رحيل الحارس سمير هندانوفيتش، بجانب اقتراب أندريه أونانا من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

بايرن ميونخ يكشف موقفه من رحيل يان سومر إلى إنتر ميلان

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلًا عن شبكة "سبورت 1"، تصريحات أوليه هونيس، قائلًا: "يان سومر لاعبًا في بايرن ميونخ، ولكن لديه أيضًا شرط في عقده يُتيح له الرحيل في حال أراد ذلك".

وأوضح: "الأمور بيننا واضحة للغاية، إذا أراد الرحيل سيبلغنا برغبته وسنتعامل معه وفقًا للعقود".

وأضاف: "سنجري العديد من المحادثات معه لمعرفة موقفه، وقلنا له ذلك".

واختتم هونيس تصريحاته، مؤكدًا: "إنه لاعب رائع، وسنحاول الحفاظ عليه واستمراره داخل الفريق في الموسم المقبل".

ماذا قدم يان سومر مع بايرن ميونخ؟

وكان يان سومر قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك معهم في 36 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وانضم يان سومر إلى صفوف بايرن ميونخ، لتعويض غياب الألماني مانويل نوير، بعد تعرّضه لإصابة بكسر في الساق أثناء رحلة تزلج على الجليد، في شهر ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس السويسري، صاحب الـ34 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.