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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عواد يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك الموسم المقبل

عواد
عواد

حسم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك مستقبله في الموسم المقبل بعدما تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة.

ويواجه عواد شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل بسبب جلوسه المستمر على دكة البدلاء لمحمد صبحي، والذي شارك بشكل أساسي مع الفريق.

ويتبقى موسم واحد في عقد عواد مع الزمالك ولم تتوصل الإدارة لاتفاق معه حتى الآن لتجديد التعاقد معه.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن عواد رفض كل العروض المحلية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وتمسك بالرحيل للخليج حال مغادرة الزمالك في الموسم المقبل، حيث يرفض عواد اللعب لأي نادي محلي غير الزمالك.

وتلقى عواد عرضا من أحد أندية الدرجة الثانية في السعودية مؤخرًا، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك بسبب المقابل المادي الضعيف والذي لم يتجاوز الـ300 ألف دولار.

واقترب عواد من الوجود في التشكيل الأساسي خلال لقاء الزمالك وفاركو مساء اليوم ببطولة الدوري.

محمد عواد الزمالك نادي الزمالك محمد صبحى عواد

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