ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: إطلاق فعاليات الملتقى التدريبى الأول لمعلومات سوق العمل

أيمن عاشور
أيمن عاشور

 ينظم مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، فعاليات المُلتقى التدريبي الأول لمعلومات سوق العمل بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وافتتحه الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، بحضور نادر أيوب القائم بأعمال مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المُلتقى يهدف إلى تدريب فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ دراسات سوق العمل، والتعامل مع قواعد البيانات الوطنية المتاحة من أجل تعظيم الاستفادة بها في مجال تطوير التعليم الجامعي والإرشاد المهني، والتعرف على الفرص المتاحة وتحديد الاحتياجات.
ويتناول الملتقى التدريبي التعرف على طرق البحث والتحليل للدراسات والمسوحات الميدانية العلمية، حيث يقدم البرنامج التدريبي د. راجي أسعد خبير دراسات سوق العمل والأستاذ بجامعة مينسوتا ود. كارولين كرافت من جامعة كاثرين الأمريكية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين. 
من جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل في كلمته الافتتاحية، أن استراتيجية الوزارة تهتم بمعلومات سوق العمل للوقوف على متطلباته واحتياجاته وإشراكه فى وضع البرامج وفقًا للاحتياجات لتحقيق التكامل، مؤكدًا أن هذا الملتقى التدريبي يعد إضافة لربط الجامعة بقضايا سوق العمل. 
وأوضح د. أيمن فريد أن الهدف من تعميم فكرة مراكز التطوير المهني بالجامعات هو سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتدريب الطلاب على المهارات المطلوبة، وإتاحة فرص التوظيف لحديثي التخرج، وذلك من خلال منصة إدارة الخدمات المهنية.
من جانبها، أكدت مها فخري، المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا الملتقى التدريبي سيسهم في تحقيق أهداف المراكز التي تتسق مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستعداد لسوق العمل، مشيرة إلى أن فهم وتحليل معلومات سوق العمل سيزيدان من قدرة المراكز الجامعية للتطوير المهني على مساعدة آلاف الطلاب والطالبات في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب التقني المطلوب لملايين الطلاب توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات. 
جدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء مصر، كما يقوم فريق عمل الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني كميسرين مهنيين ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعات، ومن ثم ضمان الاستدامة.

الأمريكية للتنمية الدولية الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»