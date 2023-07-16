البنك المركزى يكشف معدلات التضخم فى يونيو

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد التقرير أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن ارتفعت بنسب 6.2% و1.8% على التوالي، وانخفضت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار الأسماك بمعدل 2.1%، وانخفضت أسعار الأرز بمقدار 2.6%، وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل الشاي والسكر والبقوليات، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 2.1%.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في الحضر ليصل إلى 35.7% في يونيو 2023، مقابل 32.7% في مايو 2023.