بشار الأسد: العلاقات السورية العراقية تأتى من عمق التاريخ

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن العلاقات السورية العراقية تأتي من عمق التاريخ المشترك بين البلدين، وهو التاريخ الأقدم والأعرق على الإطلاق في العالم، هذه منطقة بلاد الشام والرافدين، التي كانت المصنع الأهم للأحداث الكبرى في التاريخ القديم والحديث، هذا التاريخ المشترك الذي وسم الشعبين السوري والعراقي بالكثير من السمات المشتركة التي انعكست بمبادئ ومصالح وعواطف لمسناها بشكل واضح في مراحل مختلفة.

وأضاف الأسد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن الشعب السوري وقف إلى جانب الشعب العراقي شقيقه عندما عانى من ويلات الحرب منذ عقدين من الزمن، وأيضًا العكس عندما اندلع العدوان على سوريا منذ عقد، وكان العراق خلال تلك الحرب، حكومة وشعبًا، صوت سوريا بشكل حقيقي في المحافل المختلفة العربية والإقليمية والعالمية رافضًا كل أشكال العدوان الذي انطلق على سوريا.

وأوضح الرئيس السوري أن الشعب العراقي خلال أزمة الزلزال على سوريا كان أخًا حقيقيًا فاندفع العراقيون جماعات وأفرادًا لإغاثة أشقائهم السوريين الذين أصابهم الزلزال، وخلال الحرب قدّم العراق أغلى ما يمكن أن يقدم، وهي الدماء، وكانت هذه الدماء مشتركة سورية عراقية.

أوجّه التحية للجيش العراقى العربى الأصيل

وتابع: أوجّه التحية للجيش العراقي العربي الأصيل، وقوات الحشد الشعبي الذين سطروا أروع الانتصارات بالتعاون مع إخوتهم في الجيش العربي السوري.