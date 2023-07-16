بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حماد - العباسة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال توسعة وازدواج ورصف طريق أبو حماد / العباسة بدءًا من أمام مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية وصولاً لكوبري العباسة بطول كيلو و200 متر وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، وذلك لتخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

واطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت إقامة حائط ساند من الخرسانه العادية ووضع طبقات تأسيس بالرمال وطبقات أسفلتية بسمك 6 سم تمهيدًا لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه 13 مترًا للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ، على المهندس أحمد سمير، بالهيئة العامة للطرق والكباري والمشرف على تنفيذ المشروع بمتابعة الشركة المُسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وسرعه الانتهاء من نقل الجزيره الوسطي وانشاء الطبقه السطحيه وعمل U - TURN لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمسافرين.

وكلّف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وإعادة الانضباط للشارع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.