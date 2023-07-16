انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء

انطلقت اليوم، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمحافظة جنوب سيناء، وقامت لجان التحصين بمتابعة عملية التحصين وعمل ندوات إرشادية مكثفة في جميع المدن والوديان، للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين على الثروة الحيوانية.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أن الحملة تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وذلك لتوعية المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقامت الحملة بعمل فرق التحصين بالتشديد على اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية للوقاية وجميع إجراءات الأمان الحيوي، كما قامت لجان التحصين بإرشاد المواطنين عن ضرورة تحصين مواشيهم.

كما تقوم اللجان بعمل تقصى عن جميع الأمراض الوبائية والتنبيه على المواطنين على سرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية عن أي أمراض وبائية تظهر لديهم.