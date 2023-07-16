بعد ضم أسينسيو.. ماذا قدم الإسبان مع باريس سان جيرمان؟

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع النجم الإسباني ماركو أسينسيو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وقضى أسينسيو 7 مواسم مع ريال مدريد، شارك خلالهم في 286 مباراة، مُسجلًا 61 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.

ماذا قدم اللاعبين الإسبان مع باريس سان جيرمان؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبين الإسبانيين مع باريس سان جيرمان، وذلك على النحو التالي:

1- كيكي دي لوكاس:

تعاقد باريس سان جيرمان مع كيكي دي لوكاس في موسم 2000-2001، على سبيل الإعارة من إسبانيول.

وشارك كيكي دي لوكاس في 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان.

2- ميكيل أرتيتا

في يناير 2001، أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى يونيو 2002.

وشارك أرتيتا في 53 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

3- كريستوبال بارالو

تعاقد باريس سان جيرمان مع كريستوبال بارالو في عام 2001، قادمًا من إسبانيول، وقضى موسمين.

وشارك كريستوبال بارالو في 83 مباراة مع باريس سان جيرمان، صنع خلالهم هدفين.

4- خيسي

في عام 2016، أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع المهاجم "خيسي"، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 25 مليون يورو، وبعقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2020.

وخلال هذه الفترة خرج إلى إعارات، ولكنه شارك في 18 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم هدفين فقط، وتوّج مع الفريق الفرنسي بثلاثة ألقاب في السوبر الفرنسي، ولقبين في كأس الرابطة الفرنسية ولقب واحد في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

5- يوري بيرشيتشي

في عام 2017، تعاقد باريس سان جيرمان مع المدافع يوري بيرشيتشي، قادمًا من ريال سوسييداد، مقابل 16 مليون يورو، بعقد لمدة موسم واحد فقط.

وشارك يوري بيرشيتشي في 32 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم هدفين، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بالدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية.

6- خوان بيرنات

تعاقد باريس سان جيرمان مع خوان بيرنات في عام 2018، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 5 ملايين يورو.

وشارك خوان بيرنات في 128 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، ثلاث ألقاب في السوبر الفرنسي، ولقب واحد في كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية.

7- بابلو سارابيا

تعاقد باريس سان جيرمان مع بابلو سارابيا في صيف 2019 وحتى يناير 2023، قادمًا من إشبيلية، مقابل 18 مليون يورو.

وشارك بابلو سارابيا في 98 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 22 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بثلاثة ألقاب في السوبر الفرنسي، لقبين في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ولقب واحد في كأس الرابطة الفرنسية.

8- أندر هيريرا

الأمر ذاته بالنسبة للاعب أندر هيريرا الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 وحتى يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك أندر هيريرا في 95 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقبين في الدوري الفرنسي، ولقبين في السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، ولقب واحد في كأس الرابطة الفرنسية.

9- سيرجيو ريكو

انضم الحارس سيرجيو ريكو إلى باريس سان جيرمان في عام 2019، على سبيل الإعارة من إشبيلية، قبل أن ينضم نهائيًا في عام 2020، مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك سيرجيو ريكو في 24 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن، وخرج بشباك نظيفة في 14 مباراة، وتوّج معهم بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، لقبين في كأس فرنسا ولقب واحد في كأس الرابطة والسوبر الفرنسي.

10- سيرجيو راموس

في عام 2021، انضم سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بالمجان، بعقد لمدة موسمين حتى يونيو 2023.

وشارك سيرجيو راموس في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتوّج معهم بلقبين في الدوري الفرنسي ولقب واحد في كأس السوبر الفرنسي.

11- فابيان رويز

في صيف 2022، تعاقد باريس سان جيرمان مع فابيان رويز، قادمًا من نابولي، مقابل 23 مليون يورو.

وشارك فابيان رويز في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي.

12- إسماعيل غربي

وفي عام 2022 أيضًا، تم تصعيد إسماعيل غربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

وشارك إسماعيل غربي في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان، وصنع هدفًا واحدًا، وتوّج معهم بلقبين في الدوري الفرنسي.

13- كارلوس سولير

وفي صيف 2022 الماضي، انضم كارلوس سولير إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من فالنسيا، مقابل 18 مليون يورو.

وشارك كارلوس سولير في 35 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي.