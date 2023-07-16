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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عامل يقتل زوجته أمام أطفالها داخل قرية الحصة فى القليوبية

عامل يقتل زوجته أمام
عامل يقتل زوجته أمام أطفالها داخل قرية الحصة فى القليوبية

شهدت قرية الحصة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة قتل راح ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

- تفاصيل الواقعة

وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

كما أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر اليوم ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية إرتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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