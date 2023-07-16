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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل 15 يومًا

متهمين
متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين بقتل طبيب الساحل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص، تبيّن العثور على جثة طبيب يُدعى أسامة توفيق صبور، مدفون داخل إحدى الغرف بالعيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات حبس العباسية التحقيقات طبيب الساحل

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