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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل فعاليات احتفالية ديسكو مصر بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

احتفالية ديسكو مصر
احتفالية ديسكو مصر بمهرجان العلمين الجديدة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا حول فعاليات احتفالية ديسكو مصر في العلمين الجديدة بحضور عدد كبير.

وقال أحد الحضور: "مجهود كبير ورائع، والتعاون مع ديسكو مصر أمر مميز للغاية، تجربة جميلة، ونتمنى تكرارها". 

فيما قال آخر، إن مدينة العلمين الجديدة استطاعت أن تكون شيئا شديد التميز في مصر، فهي نموذج للمدن الجديدة، وتماثل في جمالها أجمل المدن العالمية.

كل شيء في المهرجان جميل

وأكد مواطن آخر، أن كل شيء في المهرجان جميل، ديسكو مصر، لافتًا إلى بطولة تحدي الجيل الذهبي والتنافس الكبير بين فريقي حسام غالي ومحمد فضل. 

وتابع: "سأحرص على حضور الحفلات الغنائية لتامر حسني ومحمد حماقي وغيرهما من النجوم، حاجة حلوة يبقوا عارفين الشباب بيحبوا ايه، وأنا مبسوط إني هنا في العلمين الجديدة".

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