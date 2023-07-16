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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صبحى: زيارة أعضاء برلمان شباب مصر لمركز "اتخاذ القرار" تؤكد أهمية دور الشباب فى خدمة المجتمع والدولة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، أن زيارة أعضاء برلمان شباب مصر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تؤكد إيمان الدولة والقيادة السياسية بأهمية دور الشباب في خدمة المجتمع والدولة، لأنهم بالفعل مرتكزًا وعنصرًا رئيسيًا لتقدم البلاد وعماد الحاضر وضمان المستقبل الذي تنشده الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير عددًا من ممثلي برلمان شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبيل زيارتهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني إلى المشروعات القومية العملاقة للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.
وأضاف صبحي أن الوزارة بقطاعيها تعمل على استدامة تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للنشء والشباب إلى المشروعات القومية الكبرى التي تُنفذ على أرض الواقع، ومن ثم تأصيل الوطنية والشعور بالفخر لدى شبابنا بهذا الحجم من الإنجاز، وترسيخ مفهوم أنهم قادة المستقبل، التي باتت واقعًا ملموسًا تعمل على دعم منظومة التنمية المستدامة. 
وقال إن تلك الزيارات تُعد إحدى الأدوات الواقعية لتطوير قدراتهم وزيادة إسهاماتهم في مسيرة النهوض والتقدم، فضلًا عن أنها تعكس ثقة الدولة في شبابها كونهم حملة شعلة المستقبل والمحرك الرئيسي للتطور والتنمية المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، يقوم بدور رئيس في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.

صبحي دور الشباب اتخاذ القرار مصر خدمة المجتمع الدكتور أشرف صبحي

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