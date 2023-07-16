ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة «الهجرةُ تخطيطٌ وتوكُّلٌ»

البحوث الاسلامية
البحوث الاسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية موسعة بمناسبة ذكرى هجرة النبي- صلى الله عليه وسلم- بعنوان: (الهجرة تخطيط وتوكل)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية بما يحقق الهدف الأسمى في توعية المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري ومشاركة الناس همومهم قبل أفراحهم، والسعي الجادّ نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله.

وأضاف الأمين العام أن هذه الحملة تستهدف ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم المهمة في حياة الناس من خلال استحضار هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وما شهدته من تخطيط دقيق وأخذ بالأسباب في سبيل تحقيق هدف أسمى، فضلًا عما تبعث به أحداث هذه الرحلة من رسائل حياتية مهمة تتمثل في البعد عن اليأس والاستمساك بالأمل والتوكل على الله مع العمل.

ومن المقرر أن تُنفَّذ الحملة بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور في قرى ومدن الجمهورية، فضلًا عن التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وشرائحه.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف هجرة النبي -

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»