بعد وفاة ليزا ماري بسببها.. ما هي مخاطر ومضاعفات جراحة السمنة؟

من المعروف أن جراحة إنقاص الوزن المعروفة أيضًا باسم جراحة السمنة لها العديد من المضاعفات، بما في ذلك الوفاة.

وكان أحدث مثال على ذلك وفاة المغنية ليزا ماري بريسلي والتي أكدت السلطات المعنية أنها ناجمة عن انسداد الأمعاء الدقيقة بسبب مضاعفات جراحة علاج البدانة.

تُستخدم جراحة إنقاص الوزن كعلاج للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير وتحسين الظروف التي تسببها السمنة مثل مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم إلا أنها عملية كبيرة ولا ينبغي التفكير فيها إلا بعد محاولة إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة.

من اللمهم أن تكون على دراية بمخاطر جراحة علاج البدانة، هذه هي المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تظهر على المدى الطويل والقصير.

جلطات الدم

بينما ستحصل على علاج لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم قبل الجراحة كما هو الحال مع جميع العمليات، يمكن أيضا الإصابة.

تشمل الأماكن الشائعة للإصابة بالجلطات بعد جراحة علاج البدانة أسفل الساقين (تجلط الأوردة العميقة) أو الرئتين (الانصمام الرئوي).

إذا ظهرت عليك أعراض بعد العملية بفترة وجيزة مثل أن تصبح ساقك السفلى مؤلمة أو تشعر بالدوار أو ألم حاد في الصدر أو تورم ودافئ أسفل الساق فلا تتجاهل ذلك.

سوء التغذية

تتلاعب جراحات إنقاص الوزن بأمعائك، مما يجعل من الصعب امتصاص المعادن والفيتامينات المهمة من الطعام.

هناك خطر من أنك قد تصاب بسوء التغذية، ولكن اتباع نظام غذائي متوازن وتناول مكملات غذائية إضافية حسب توجيهات الطبيب يمكن أن يقلل من ذلك.

انسداد الأمعاء

لوحظت هذه المضاعفات على أنها سبب وفاة ليزا ماري بريسلي، وتحدث عندما تضيق المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو تنسد تمامًا بعد جراحة علاج البدانة.

يحدث هذا عادة بسبب تراكم النسيج الندبي أو انخفاض تدفق الدم إلى المنطقة، يمكن أن يتسبب الانسداد بعد ذلك في حدوث مضاعفات مثل التواء أمعائك أو تعثر الطعام، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل القيء المستمر وآلام المعدة والتبرز بشكل أقل من المعتاد.

التهابات الجروح

في بعض الأحيان يمكن أن تلتهب الجروح الناتجة عن الجراحة أثناء التئامها، يمكن أن تشمل علامات عدوى الجرح ألمًا في الجرح أو حوله واحمرارًا وجلدًا ساخنًا ومنتفخًا وصديدًا قادمًا من الجرح.