السبت المقبل .. مؤتمر صحفى بالأوبرا للإعلان عن تفاصيل الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

تعقد إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا، في السادسة مساء يوم /السبت/ المقبل، الموافق 22 يوليو الجاري، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة للمهرجان، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وأعضاء اللجنة العليا منهم: المخرج الكبير خالد جلال، والفنانون نضال الشافعي، وطارق عبد العزيز، وإيهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف والمخرج إسلام إمام.

وتقام الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري، وحتى 14 أغسطس المقبل، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، ويكرم المهرجان في دورته لهذا العام (10) قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم: صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد.

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري، عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.