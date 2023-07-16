محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة فورية لـ 15 حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 15 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركزي ديروط وصدفا خلال يوم واحد، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير.

وأشار إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة؛ لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين، حيث ترأس محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه، حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية بعدد 13 حالة إزالة لتعديات بالوحدة المحلية لقرية مسارة زمام المندرة بحري تتضمن تعديات على أراضي أملاك دولة وحماية النيل.

جاء ذلك بمشاركة حسام عبدالناصر يوسف، وحسام الدين خديوي مندى، نائبًا رئيس مركز ومدينة ديروط، وناجح عبدالنعيم، محمود رئيس رئيس الوحدة المحلية بمسارة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

كما ترأس خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا حملة لإزالة حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية بقرى المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، لافتًا إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة المهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير الوحدة، لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها.

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