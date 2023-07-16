محافظ أسيوط يوافق على 229 طلب انتداب وإعارة و264 طلب إجازة بمديرية التربية والتعليم

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على 229 طلبًا لتجديد ندب و264 طلبًا لأنواع مختلفة من الإجازات للعاملين بمديرية التربية والتعليم، بما في ذلك طلبات بعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم، مع مراعاة الجانب الإنساني والظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم، وتسهيلًا على العاملين والموظفين في جميع القطاعات والمديريات، مع الحرص على سير العمل بسلاسة. وسيتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتم ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تمت الموافقة على 229 طلبًا لتجديد ندب بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 264 طلبًا لأنواع مختلفة من الإجازات لبعض العاملين بالمديرية، مثل إجازات "دون مرتب" و"تعاقد" و"رعاية طفل" و"جزء من الوقت" و"مرافقة زوج"، بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكل القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل وانتظامه بكل القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد أنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف ضرورة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

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