فى استجابه لـ"الدستور".. إصلاح انهيار أرضى بقرية الكرما بالسنطة

فى استجابة سريعة " للدستور " قامت رئيس مدينة السنطة منى صالح بإصلاح الانهيار الأرضى بقرية الكرما باستخدام لودر المجلس المحلي.

وأكدت رئيس المدينة أنه فور وقوع الانهيار تم التحرك على الفور لموقع البلاغ والتعامل بسرعة حتى تم الانتهاء من الإصلاح.

كانت "الدستور" نشرت عن أن قرية الكرما التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية شهدت انهيارا أرضيا بجوار بيارة الصرف الصحي بقرية الكرمة بجوار مكتب البريد، مما أدى إلى وجود حالة من الخوف بين المواطنين.

وأكد الحاج أحمد عبدالوهاب، من أهالي القرية، أن الهبوط تم اكتشافه عقب صلاة الجمعة، وتمت تغطيته بفروع الأشجار لئلا يسقط فيه أطفال أو دراجات نارية.

وطالب الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بسرعة التدخل وحل المشكلة فورًا.

وأشارت الحاجة فردوس عبد الستار من أهالي المنطقة إلى أن الهبوط يبعد عن مكتب البريد حوالي ١٠٠ متر، وأن المواطنين قاموا بالاتصال بالوحدة المحلية ولكن دون جدوى.