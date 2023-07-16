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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على التخصصات المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة 2023

التخصصات المطلوبة
التخصصات المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والتخصصات العلمية المطلوبة من راغبي التقدم من خريجي الكليات.

وتشمل التخصصات الجامعية المطلوبة للتقدم إلى كلية الشرطة هذا العام على الطب البشري للذكور والإناث، والطب البشري للدكتوراه والماجستير للذكور، والعلاج الطبيعي للدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للذكور والإناث، وصيدلة البكالوريوس للذكور والإناث، وطب الأسنان للدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للذكور والإناث، وصيدلة العيادات للدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للذكور والإناث، وطب بيطري البكالوريوس للذكور، وتمريض البكالوريوس للذكور والإناث، وهندسة وفنون تطبيقية للذكور، وتجارة ومحاسبة وسياحة وفنادق وعلوم وتربية رياضية وموسيقية وزراعة وآداب واقتصاد وعلوم سياسية وخدمة اجتماعية والسنة الأولى من كلية الآداب.


وأعلن اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وايضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

أكاديمية الشرطة تفاصيل طلاب الثانوية العامة خريجي الكليات

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