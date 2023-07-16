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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد الجوية اليابانية: لا يوجد تهديد من احتمالية حدوث أضرار فى أعقاب زلزال شبه جزيرة ألاسكا

جزيرة ألاسكا
جزيرة ألاسكا

أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي من احتمالية حدوث أضرار في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب منطقة شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية قبل وقت قصير.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد قولها "إن الزلزال قد يتسبب في حدوث بعض تغيرات للمد والجزر على طول الساحل الياباني".
وقد تلقت الوكالة الجوية اليابانية تقريرًا من مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بأن زلزالًا كبيرًا وقع في حوالي الساعة 48. 3 مساء اليوم الأحد بتوقيت اليابان.
وكان مركز الزلزال- الذي بلغت قوته 3. 7 درجة على مقياس ريختر- قد وقع بالقرب من شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية.

الأرصاد الأرصاد الجوية اليابانية الزلزال شبه جزيرة ألاسكا إن إتش كيه

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