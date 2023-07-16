وليد جاب الله: مشاركة مصر في قمة نيروبي تعزز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن قمة نيروبي التي شاركت فيها مصر تعد مناسبة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتحقيق المكاسب الاقتصادية المترتبة على ذلك ومن المتوقع أن تشهد القمة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة، مما سيتيح فرصًا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأكد الدكتور وليد جاب الله لـ"الدستور"، أن المكاسب الاقتصادية المتوقعة لمصر من مشاركتها بقمة نيروبي جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 25 مليار يورو وذلك عن طريق تسهيل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة الصادرات المصرية من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك فإن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة في مصر.

وأضاف أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتع بموقع استراتيجي حيوي على البحر الأحمر وتضم أكبر سوق استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة وجاذبة للشركات والمستثمرين من الدول المشاركة في القمة.

وأردف، أن دعم جهود مصر في تطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبرى، والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، يمكن أن يساهم فيها الاتحاد الأوروبي

ودعا الدكتور وليد جاب الله، أن تساهم مشاركة مصر في قمة نبرويي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مما يمكن أن يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.