ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28300 طن تشمل: 1465 طن جبس معبأ، و600 طن رمل، و6120 طن يوريا، و3554 طن أسمنت معبأ، و16561 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26146 طنًا تشمل: 1060 طن خشب زان، و617 طن حديد، و3641 طن أبلاكاش، و100 طن زيت طعام، و1738 طن كسب عباد شمس، و3950 طن خردة، و3358 طن أرز معبأ، و789 طن فول، و5550 طن عدس، و5343 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4379 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212263 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 4009 أطنان قمح، متجهة إلى صوامع  شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4989 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات أحداث دمياط

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»