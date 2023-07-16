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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من تصميمات مشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة الانتهاء من تصميمات المشروعات التي سيجري تنفيذها بالمحافظة في إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا بقرض من البنك الدولي، بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ 385 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ويحيى زكريا أبورحمة، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أعمال التصميمات النهائية للمشروعات التي سيجري تنفيذها، والمواقع المقترحة لإقامة المشروعات بقرى ومراكز وأحياء المحافظة وفقًا للخطة التي تم وضعها بوحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، بمشاركة كل الجهات المعنية تلبية لاحتياجات المواطنين ووفقًا للأولويات.

وكلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكيل وزارة الإسكان وأعضاء وحدة التنفيذ بسرعة الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطرح خلال الأسابيع القادمة وسرعة نهو أعمال المتابعات الميدانية على الطبيعة للمواقع المقترحة لإقامة المشروعات، والتي تتمثل في مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بإجمالي 10 مشروعات تنموية وخدمية تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين بالمراكز والقرى.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتركيزه على تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة ووضع خطة لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
احتياجات المواطنين الادارة المحلية التنمية المحلية بصعيد مصر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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