بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ظل في المستشفى ليل أمس السبت بعد أن نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا الطبي، تل هشومير، بعد ظهر أمس السبت.

فيما ذكر مكتب نتنياهو اليوم الأحد أنه قد خضع لعدة اختبارات، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم الأحد.

الحالة الصحية لـ"نتنياهو"

حسب مصادر من مركز شيبا الطبي، فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وعيه أثناء وجوده في منزله في قيسارية وسقط نتيجة لذلك، وأصيب برأسه، ونقل إلى غرفة الطوارئ من منزله في قيسارية بشمال إسرائيل، إلا أنه كان على وعي تام فور وصوله إلى المستشفى الواقع بالقرب من وسط مدينة تل أبيب.

وقيل إنه بخير وخضع لعملية تصوير للدماغ للتأكد من أن دماغه لم يتضرر بسبب السقوط، بالإضافة إلى فحص للتأكد من أن ضربات قلبه طبيعية.

وفقًا لبيان صادر عن مكتبه بعد الساعة 6 مساءً بقليل، لم يتم اكتشاف أي شيء خارج عن المألوف أثناء التقييم الطبي، ويشير التقييم الأولي إلى أن الجفاف هو العامل الرئيسي.وأضاف مكتبه أنه "بناء على توصية الأطباء يواصل نتنياهو الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".

في مقطع فيديو تم نشره في حوالي الساعة 7:30 مساءً، خاطب نتنياهو الإسرائيليين من داخل المستشفى، موضحًا: "بالأمس قضيت بعض الوقت في طبريا مع زوجتي، في الشمس، دون قبعة ودون ماء. فكره جيدة." وشكر الطاقم الطبي في مركز شيبا الطبي والجمهور على قلقهم، وقال نتنياهو إنه "الحمد لله، شعور جيد للغاية".

وتابع في مقطع الفيديو القصير: "لدي طلب واحد منكم جميعًا، نحن نشهد موجة حارة شديدة في جميع أنحاء البلاد، لذلك أطلب منكم جميعًا قضاء وقت أقل في الشمس، وشرب المزيد من الماء، ونأمل أن أتمنى للجميع أسبوعًا جيدًا".

من يحل محل نتنياهو؟

مع وجود نتنياهو في المستشفى وعدم وجود وزير في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، ماذا يحدث في حال إعلانه مريضاً وغير قادراً على أداء مهامه كرئيس وزراء لفترة مؤقتة من الوقت؟

للحكومة الإسرائيلية منصب يُعرف باسم القائم بأعمال رئيس الوزراء، والذي، على عكس دور نائب رئيس الوزراء، له أهمية قانونية. ومن المفترض أن يشغل الشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء بالوكالة منصب رئيس الوزراء في حالة المرض أو التغيب عن البلاد أو حتى الوفاة.

ومع ذلك، لم يعيّن نتنياهو نفسه بديلاً في السنوات الأخيرة، وبالتالي، في حالة عدم قدرته على أداء واجباته لأسباب طبية، فلن يكون هناك تغيير فوري، ويذكر أنه من غير المتوقع أن يُعلن أن رئيس الوزراء عاجز نتيجة دخوله المستشفى.

وفقًا للنظام الأساسي للحكومة الإسرائيلية، في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من شغل منصبه مؤقتًا، ولم يكن أي من الوزراء يحمل لقب القائم بأعمال رئيس الوزراء، يجب على الحكومة أن تجتمع وتنتخب رئيسًا للوزراء بالإنابة من - الوزراء الحاليين.

بدلاً من ذلك، لدى رئيس الوزراء الخيار، في غضون فترة زمنية معينة، بإخطار الحكومة بالنائب المؤقت الذي يختاره، وكان هذا هو الخيار الذي اختاره نتنياهو مرة أخرى في (يناير) من هذا العام عندما خضع لإجراء طبي تطلب منه تخديره، واختار الوزير السابق أرييه درعي ليكون بديلاً مؤقتًا له.