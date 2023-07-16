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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" في ندوة توعية الطلاب بالولاء والانتماء

الندوه
الندوه

بدأت الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية، بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء الأبطال، ثم قراءة القرآن على روح الشهداء، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن الشهداء الأبطال باسم (حلم الشهيد).

وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بمقر مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للإلقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

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