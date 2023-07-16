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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يؤكد ضرورة الإسراع فى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية

مفوضية الاتحاد الإفريقى
مفوضية الاتحاد الإفريقى

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقى محمد، وجود مساع جادة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية بين الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وعبّر فقي- في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية بنيروبي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحدـ عن شكره للرئيس الكيني وليام روتو على حفاوة الاستقبال والضيافة في هذا البلد الكريم، مضيفًا أنه سيتم اليوم طرح جميع الإنجازات التي تمت وفقًا للأولويات اللازمة.
وأضاف فقي: "يجب أن نعمل جاهدين في إطار دولي لتحقيق الاندماج في النظام الإقليمي من خلال المجموعات الاقتصادية الحالية"، مؤكدًا أهمية تحسين البرتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين دول القارة وإزالة كل العقبات في هذا الصدد.
وتابع فقي قائلًا: "نحاول بكل جهد التعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة وتعزيز التجارة بصورة حرة"، مؤكدًا التزام المفوضية الإفريقية بتحقيق هذا الأمر بكل شفافية. 
 

 

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