تقرير إسباني: استئناف مصر وإثيوبيا لمفاوضات سد النهضة "خطوة إلى الأمام"

قالت مجلة “perspectivesmed” الإسبانية، أن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا يعتبر خطوة حقيقية إلى الأمام.

وأشارت المجلة الإسبانية إلى أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش قمة دول جوار السودان، كما عقدا اجتماعا آخر يوم الخميس بعد قمة السودان بشأن سد النهضة.

وأوضحت المجلة ان ما سيتم التفاوض عليه الآن هو المرحلة الرابعة لملء الخزان، وهي مرحلة رابعة أعلنتها إثيوبيا نهاية شهر يونيو ، لكنها علقتها الأسبوع الماضي لإعطاء فرصة للحوار.

- تقرير إفريقي: استئناف مفاوضات سد النهضة انفراجة مهمة

وقال راديو "فويس أوف نيجيريا" الإفريقي، إن استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حول ملف سد النهضة يعتبر انفراجة مهمة بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

وأوضح "فويس أوف نيجيريا" في تقرير عبر موقعه الإلكتروني إن مصر وإثيوبيا اتفقتا على استئناف المفاوضات حول ملف سد النهضة في غضون أربعة أشهر، ما يمثل انفراجة بعد سنوات من التوترات بين البلدين، لاسيما وأنه منذ أن بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار في عام 2011 ، كانت مصر قلقة من أن المشروع قد يقلل من كمية المياه التي تتلقاها من نهر النيل.