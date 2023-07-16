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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 59 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفر الشيخ

إزالات
إزالات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوة من رجال الأمن من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 2500 متر، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبدالعزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21، 59 قرار إزالة على مساحة 107 آلاف و126 مترًا، و3 قراريط و9 أسهم موجهًا، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

تعديات إزالات الحامول كفر الشيخ أملاك الدولة

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