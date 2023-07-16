جون كيرى يصل الصين لبحث القضايا المتعلقة بتغيرات المناخ

وصل المبعوث الأمريكي الخاص بتغير المناخ جون كيري، إلى الصين اليوم الأحد، وفقًا لما نقله تليفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" .

هذا ومن المقرر أن يشارك جون كيري في محادثات ثنائية مع نظيره الصيني شيه تشن هوا في بكين، خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو، كما ستركز المباحثات على قضايا من بينها خفض انبعاثات غاز الميثان، والحد من استخدام الفحم وإزالة الغابات، ودعم الدول الفقيرة للتعامل مع تغير المناخ.

- أزمة المناخ تمثل مصدر قلق كبير لكلا البلدين

هذا وسبق وقال مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة (CNN) الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري سيجري محادثات المناخ مع نظرائه الصينيين.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة والصين عن سبل للعمل معًا بشأن أزمة المناخ، وهي موضوع يمثل مصدر قلق كبير لكلا البلدين.

ومن المقرر أن تكون الزيارة هي الثالثة لمسئول في مجلس الوزراء الأمريكي للعاصمة الصينية في غضون أسابيع، حيث تسعى واشنطن لإعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها بعد شهور من التوترات الملتهبة.

وسبق وقال "كيري" لـCNN في مايو الماضي، إن الاجتماع بينه وبين نظيره الصيني استغرق شهورًا في الإعداد، وأشار كيري إلى أن هناك عددًا من القضايا المهمة التي سوف تتم مناقشتها، منها خطة الصين لخفض انبعاثات غاز الميثان شديد التلوث والابتعاد عن الفحم بشكل أسرع والعمل مع الولايات المتحدة على مسألة إزالة الغابات.