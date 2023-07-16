أخبار الظهيرة| موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"بيت الروبى" على أبواب نادى الـ"100 مليون إيرادات"

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وعدد من النجوم، تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر منذ طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع.

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موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنشر الدستور موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة، حيث يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد.

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الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم يندرج في إطار موقف حكومي إسرائيلي معادٍ للسلام، ويهدف لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

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"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من العظمى بدرجتين إلى 3 درجات.

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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا.

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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة باستاد القاهرة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو اليوم، الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثون بإستاد القاهرة في التاسعة مساء، وشكلت الأجهزة الأمنية، والأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير، وطاقم التحكيم.

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