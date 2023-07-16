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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"بيت الروبى" على أبواب نادى الـ"100 مليون إيرادات"

بيت الروبى

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وعدد من النجوم، تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر منذ طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع.

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موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي

تنشر الدستور موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة، حيث يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد.

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الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين

وزارة الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم يندرج في إطار موقف حكومي إسرائيلي معادٍ للسلام، ويهدف لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

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"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة (فيديو)

أشعة الشمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من العظمى بدرجتين إلى 3 درجات.

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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

الرئيس السيسي يلتقط

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا.

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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة باستاد القاهرة

مباراة الزمالك وفاركو

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو اليوم، الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثون بإستاد القاهرة في التاسعة مساء، وشكلت الأجهزة الأمنية، والأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير، وطاقم التحكيم.

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بيت الروبي موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب الاهلى المقاولون العرب الخارجية الفلسطينية الأرصاد الرئيس السيسي

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